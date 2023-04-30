«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» и перевели серию в седьмой матч
«Рейнджерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:2.
В составе хозяев отличились Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Владимир Тарасенко, на счету которого также результативная передача, Барклай Годро и Брэйден Шнайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска. У «Дэвилз» шайбы забросили Кертис Лазар и Доусон Мерсер.
Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 1 мая и начнется в 23.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29).
Штраф: 16 — 18.
Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17).
Наши: Панарин (19.31/3/+1), Тарасенко (15.02/3/+2) — -.
30 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 3-3
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -