«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» и перевели серию в седьмой матч

«Рейнджерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличились Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Владимир Тарасенко, на счету которого также результативная передача, Барклай Годро и Брэйден Шнайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска. У «Дэвилз» шайбы забросили Кертис Лазар и Доусон Мерсер.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 1 мая и начнется в 23.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17).

Наши: Панарин (19.31/3/+1), Тарасенко (15.02/3/+2) — -.

30 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 3-3