Костин подрался с игроком «Чикаго», заступившись за партнера

Форвард «Детройта» Клим Костин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:1) подрался с защитником Коннором Мерфи.

24-летний россиянин заступился за партнера по команде. По итогам эпизода Костин получил два малых и один большой дисциплинарный штраф.

Отметим, что Костин днем ранее подрался с канадским форвардом «Рейнджерс» Уильямом Кулле.