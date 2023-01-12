Костин забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На последней минуте первого периода голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для 23-летнего россиянина эта шайба стала шестой в текущем сезоне.