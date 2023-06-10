Коньков считает, что победа в третьем матче будет единственной для «Флориды»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как может сложиться четвертая игра финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом».
«Возможно, победа в третьем матче будет единственной для «Флориды». В четвертой игре с ее стороны будет много стычек и столкновений. Шансы команды кроются в игре в большинстве. Первое звено показывает хорошую статистику. В третьем матче оно тоже здорово себя показало. Не будем забывать, что прекрасную игру показывает Сергей Бобровский. На российского вратаря выпала большая нагрузка, от него зависит успех команды. «Вегас» будет придерживаться своей игры — эта команда будет доминировать и атаковать. У нее очень приличные звенья. Если им дают шансы, они ими прекрасно пользуются. В этой серии у «Флориды» достаточно ошибок. Если «пантеры» смогут избежать ошибок в обороне, то они смогут впрячься в эту серию по полной программе. «Вегас» тоже сделает выводы из того, что не сумел довести до победы прошлую игру. В концовке, напомню, «Флорида» сравняла счет. Видимо, у них была какая-то недоработка произошла. В четвертой игре будет бескомпромиссная борьба и интересный для зрителей матч», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».
Четвертая игра между «Флоридой» и «Вегасом» пройдет в ночь на воскресенье. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|2 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|11.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|19
|24
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|20
|23
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|20
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|19
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96