Бедард о возможном выборе «Чикаго» на драфте: «Для меня это будет огромной честью»

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард поделился мнением о том, что может быть выбран «Чикаго».

«Это было бы потрясающе. История этой команды и города невероятна. Посмотрим, что получится, но для меня будет огромной честью, если они выберут меня», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

«Чикаго» выиграл драфт-лотерею и получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023. 17-летний канадский форвард набрал 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну».