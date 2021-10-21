Комментатор ESPN пообещал купить пива болельщикам, если на игре «Баффало» с «Бостоном» будет аншлаг
16:20
Комментатор ESPN Джон Буччигросс в Twitter сообщил, что купит пива всем болельщикам, если на матче НХЛ «Баффало» — «Бостон» будут полные трибуны.
«Болельщики «Баффало». Заполните арену в пятницу вечером. Если это случится, я угощу всех пивом!» — написал Буччигросс.
Вместимость арены «Баффало» составляет 19 070 зрителей.
В нынешнем сезоне на арене ни разу не было аншлага. Лучшая посещаемость была на встрече с «Монреалем» — 8 467 зрителей.
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