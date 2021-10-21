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Комментатор ESPN пообещал купить пива болельщикам, если на игре «Баффало» с «Бостоном» будет аншлаг

16:20
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Комментатор ESPN Джон Буччигросс в Twitter сообщил, что купит пива всем болельщикам, если на матче НХЛ «Баффало» — «Бостон» будут полные трибуны.

«Болельщики «Баффало». Заполните арену в пятницу вечером. Если это случится, я угощу всех пивом!» — написал Буччигросс.

Вместимость арены «Баффало» составляет 19 070 зрителей.

В нынешнем сезоне на арене ни разу не было аншлага. Лучшая посещаемость была на встрече с «Монреалем» — 8 467 зрителей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Buccigross/status/1450640310250389504

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