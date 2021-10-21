Комментатор ESPN пообещал купить пива болельщикам, если на игре «Баффало» с «Бостоном» будет аншлаг

Комментатор ESPN Джон Буччигросс в Twitter сообщил, что купит пива всем болельщикам, если на матче НХЛ «Баффало» — «Бостон» будут полные трибуны.

«Болельщики «Баффало». Заполните арену в пятницу вечером. Если это случится, я угощу всех пивом!» — написал Буччигросс.

Let's go @BuffaloSabres fans. Fill the barn Friday night for Me and Cally on ESPN+. If it's a sellout I'll buy everybody a beer! Bourbon for me. Neat #OneBuffalo https://t.co/xRL0yNLlK4 — Bucci Mane (@Buccigross) October 20, 2021

Вместимость арены «Баффало» составляет 19 070 зрителей.

В нынешнем сезоне на арене ни разу не было аншлага. Лучшая посещаемость была на встрече с «Монреалем» — 8 467 зрителей.