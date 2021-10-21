Нападающий «Ванкувера» Тэннер Пирсон поделился мнением об игре своего одноклубника Василия Подколзина.

«Василий быстро учится. Да, пока игрового времени не так много, но любой молодой хоккеист должен его заслужить — это часть процесса. Я сам, помню, в своей дебютной игре сыграл минут пять. А Подколзину даже труднее — здесь иные габариты площадки, к этому надо привыкнуть. Всю жизнь играть на больших площадках, где у тебя много места, а теперь адаптироваться к маленьким, где нет времени на раздумья, — это сложно», — приводит слова Пирсона официальный сайт НХЛ.

По словам нападающего, его тренер в юниорах говорил, что образование хоккеиста приходит через просмотр матчей.

«Нет лучшей парты, чем скамейка запасных. Я сам учился, глядя на Дастина Брауна, Уильямса, пусть даже мой стиль отличается от их стиля. Подколзин уже сейчас настоящий динамит, если дело касается единоборств с защитниками. Посмотрите на него — он большой сильный парень, настоящая машина! Когда Василий освоит другие нюансы игры, из него получится чертовски хороший хоккеист», — сказал он.

В нынешнем сезоне НХЛ Подколзин провел четыре матча и забросил одну шайбу. В сезоне-2020/21 21-летний россиянин набрал 11 очков (5+6) в 35 встречах КХЛ.