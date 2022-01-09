«Колорадо» в овертайме победил «Торонто», отыгравшись с 0:3

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, забивший в первом периоде обе шайбы за 33 секунды, еще по шайбе забросили Александр Керфут и Ник Ритчи с передачи Ильи Михеева. У «Эвеланш», который проигрывал 0:3, отличились Натан Маккиннон, Кайл Макар, Габриэль Ландескуг, Джейти Компер и Девон Тейвз.

После этого матча «Колорадо» с 44 очками занимает четветое место в Западной конференции, «Торонто» с 47 очками — на шестой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Торонто» — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Керфут — 6 (Бантинг), 7:54 — 0:1. Мэттьюс — 21 (Райлли, Керфут), 14:17 — 0:2. Мэттьюс — 22 (Керфут, Маззин), 14:50 — 0:3. Маккиннон — 5 (Рантанен, Ландескуг), 17:11 — 1:3. Ритчи — 2 (бол., Симмондс, Михеев), 25:39 — 1:4. Макар — 15 (Кадри, Обе-Кубель), 36:46 — 2:4. Ландескуг — 14 (Рантанен), 50:06 — 3:4. Комфер — 8 (Рантанен, Макар), 51:42 — 4:4. Тэйвз — 6 (Кадри, Рантанен), 61:12 — 5:4.

Вратари: Кемпер (Францоуз, 14:50, 61:12) — Кэмпбелл (23:22 — 23:51, 61:12).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 51 (12+15+21+3) — 27 (10+10+5+2).

Наши: — - Михеев (18.42/4/-1).

9 января. Денвер. Ball Arena. 17354 зрителя.