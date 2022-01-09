Шайба Чинахова помогла «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Блю Джэкетс» третью шайбу забросил Егор Чинахов.

После этого матча «Коламбус» и «Нью-Джерси» имеют по 33 очка и занимают 10-е и 12-е места Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 10 (бол., Ворачек, Лайне), 2:01 — 1:0. Дженнер — 13 (Нюквист, Боквист), 4:03 — 2:0. Хишир — 7 (Сиверсон, Веси), 14:41 — 2:1. Веси — 6 (Мерсер), 19:40 — 2:2. Чинахов — 2 (Робинсон, Керали), 29:31 — 3:2. Студенич — 1 (Боквист, Грэйвс), 33:32 — 3:3. Бьоркстранд — 11 (Ворачек, Боквист), 45:00 — 4:3.

Вратари: Корписало — Блэквуд (58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+12+11) — 30 (6+13+11).

Наши: Гавриков (22.24/1/-1), Чинахов (8.59/4/0) — -.

9 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18680 зрителей.