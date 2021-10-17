«Сент-Луис» победил «Колорадо», Бучневич и Барбашев сделали по результативной передаче

«Сент-Луис» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:3.

В составе «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, еще по шайбе забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Райан О'Райлли, Павел Бучневич и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У «Эвеланш» шайбы забросили Андре Бураковски, Тайсон Йост и Джейти Компер.

«Сент-Луис» набрал 2 очка, у «Колорадо» 2 очка после двух игр.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Фолк — 1 (Кайру, Бозак), 4:12 — 0:1. Шенн — 1 (Кайру, Бучневич), 28:35 — 0:2. Перрон — 1 (Саад, Парэйко), 31:37 — 0:3. Бураковски — 1 (Кадри, Жирар), 34:09 — 1:3. Перрон — 2 (бол., Барбашев, Фолк), 46:51 — 1:4. Джост — 1 (Комфер, Рантанен), 54:36 — 2:4. Комфер — 1 (Кадри, Макар), 56:18 — 3:4. О`Райлли — 1 (п.в.), 59:40 — 3:5.

Вратари: Кемпер — Биннингтон.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 32 (5+16+11) — 28 (11+5+12).

Наши: — - Барбашев (14.41/2/0), Бучневич (18.03/3/+2), Тарасенко (12.57/4/-1).

17 октября. Денвер. Ball Arena.