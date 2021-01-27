«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе», Ничушкин набрал первые очки в сезоне

«Колорадо» в матче регулярного сезона НХЛ на своей площадке разгромил «Сан-Хосе» (7:3). Российский форвард Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка, забросив в начале второго периода в меньшинстве.

После этой победы «Эвеланш» поднялись на третье место в Западном дивизионе с 8 очками, «Акулы» — седьмые с шестью очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Голы: Донато — 3 (Лабанк, Кутюр), 10:39 — 0:1. Донской — 3 (Джонсон, Ничушкин), 16:15 — 1:1. Саад — 2 (Макар, Бураковски), 17:01 — 2:1. Рантанен — 6 (бол., Маккиннон, Макар), 19:21 — 3:1. Ничушкин — 1 (мен.), 21:32 — 4:1. Жирар — 1 (Жост, Шервуд), 25:48 — 5:1. Грегор — 2 (Гэмбрелл, Майер), 27:44 — 5:2. Тэйвз — 3 (Ландескуг, Макар), 33:30 — 6:2. Саад — 3 (Бураковски, Кадри), 35:01 — 7:2. Кутюр — 3 (Донато, Лабанк), 52:43 — 7:3.

Вратари: Грубауэр (25:47 — 25:48) — Джонс (Дубник, 25:48).

Штраф: 20 — 10.

Броски: 42 (16+13+13) — 30 (9+6+15).

Наши: Ничушкин (15.10/1/+1) — Кныжов (14.27/0/0).

27 января. Денвер. Ball Arena.