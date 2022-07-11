«Колорадо» разрисовал форму Георгиева в «Рейнджерс» под цвета команды

Пресс-служба «Колорадо» представила вратаря Александра Георгиева в форме команды.

При этом «Эвеланш» сделали это необычно: пресс-служба не стала прибегать к реалистичному графическому дизайну, а просто разрисовала форму Георгиева в «Рейнджерс».

«Никто не показывает это нашей команде графического дизайна — мы дали им заслуженный выходной и не хотим их разочаровывать», — подписан пост «Колорадо» в Twitter.

Rate our jersey swap for Georgie ??#GoAvsGo pic.twitter.com/xQEcRF8LeP — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 10, 2022

10 июля Георгиев подписал трехлетний контракт с «Колорадо». Тремя днями ранее «Рейнджерс» обменяли 26-летнего россиянина. Клуб из Нью-Йорка получил от «Эвеланш» драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте НХЛ-2023.

В сезоне-2021/22 Георгиев отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.