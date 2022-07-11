Георгиев получит по трехлетнему контракту с «Колорадо» 10,2 миллиона долларов

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев подписал контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение 26-летнего россиянина рассчитано на три года. Журналист Франк Серавалли сообщил, что голкипер получит по контракту 10,2 млн долларов.

7 июля «Рейнджерс» обменяли Георгиева в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил от «Эвеланш» драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте НХЛ-2023.

В сезоне-2021/22 Георгиев отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.