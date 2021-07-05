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«Колорадо» предложит контракт Грубауэру на улучшенных условиях

12:08
Филипп Грубауэр. Фото ХК «Колорадо».
Филипп Грубауэр. Фото ХК «Колорадо».
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«Колорадо» намерено предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру. Однако переговорный процесс еще не начался, сообщает The Athletic.

У 29-летнего немца подходит к концу трехлетний контракт, по которому он получал 3,333 миллиона долларов в год. «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.

По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи».

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Михаил Пронькин

    Весь сезон (регулярный чемпионат) лучше всех провёл Флери. За что и получил заслуженную Везину и статус сильнейшего вратаря мира на ближайший год.

    05.07.2021

  • Rumali

    А в это время в казино Лас-Вегаса и барах Миннеаполиса объявили о бесплатной выпивке за счет учреждения, а где-то на гольфийных полях Флориды молодой канадец по имени Натан завязал свою клюшку для гольфа узлом и выдал длинную тираду о том куда должен пойти некий Джо и чего и кто с ним должен там сотворить.

    05.07.2021

  • Норги-Допингеры все!!!

    Регулярку, плов. Мишань, а кто весь сезон в совокупности лучше всех провел? :grin:

    05.07.2021

  • Михаил Пронькин

    Заслужил Груби. Имхо, регулярку прошёл на одном уровне с Флери, и должен был занимать второе место за Везину, несправедливо мало от ГМов получил. В общем-то команда у Колорадо хорошая, вызревает для больших побед. Немножко удачи не помешает.

    05.07.2021

  • Женек10

    Если подпишут и не обменяют, то это будет полное разочарование в Сакике((

    05.07.2021