«Колорадо» предложит контракт Грубауэру на улучшенных условиях

«Колорадо» намерено предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру. Однако переговорный процесс еще не начался, сообщает The Athletic.

У 29-летнего немца подходит к концу трехлетний контракт, по которому он получал 3,333 миллиона долларов в год. «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.

По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи».