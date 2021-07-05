«Колорадо» предложит контракт Грубауэру на улучшенных условиях
«Колорадо» намерено предложить новый контракт голкиперу Филиппу Грубауэру. Однако переговорный процесс еще не начался, сообщает The Athletic.
У 29-летнего немца подходит к концу трехлетний контракт, по которому он получал 3,333 миллиона долларов в год. «Эвеланш» намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.
По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Михаил Пронькин
Весь сезон (регулярный чемпионат) лучше всех провёл Флери. За что и получил заслуженную Везину и статус сильнейшего вратаря мира на ближайший год.
05.07.2021
Rumali
А в это время в казино Лас-Вегаса и барах Миннеаполиса объявили о бесплатной выпивке за счет учреждения, а где-то на гольфийных полях Флориды молодой канадец по имени Натан завязал свою клюшку для гольфа узлом и выдал длинную тираду о том куда должен пойти некий Джо и чего и кто с ним должен там сотворить.
05.07.2021
Норги-Допингеры все!!!
Регулярку, плов. Мишань, а кто весь сезон в совокупности лучше всех провел? :grin:
05.07.2021
Михаил Пронькин
Заслужил Груби. Имхо, регулярку прошёл на одном уровне с Флери, и должен был занимать второе место за Везину, несправедливо мало от ГМов получил. В общем-то команда у Колорадо хорошая, вызревает для больших побед. Немножко удачи не помешает.
05.07.2021
Женек10
Если подпишут и не обменяют, то это будет полное разочарование в Сакике((
05.07.2021