«Колорадо» подписал однолетний контракт с Томашем Татаром
«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Томашем Татаром. Соглашение рассчитано на один год, сумма — 1,5 миллиона долларов.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 32-летний хоккеист сыграл 82 матча за «Нью-Джерси» и набрал 48 (20+28) очков. В дальнейшем он принял участие во всех 12 играх плей-офф и отметился одним голом.
Татар всего провел в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».
Источник: ХК Колорадо
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