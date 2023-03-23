«Питтсбург» на выезде переиграл «Колорадо». Малкин и Ничушкин сделали по голевой передачей

«Питтсбург» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился голевой передачей. У хозяев голевую передачу сделал Валерий Ничушкин.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» набрал 80 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Колорадо» располагается на 5-й строчке в Западной конференции — 88 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Питтсбург» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Кросби — 30 (Гюнцель, Жозеф), 21:11 — 0:1. Гюнцель — 31 (бол., Малкин), 24:06 — 0:2. Комфер — 15 (Ничушкин), 31:35 — 1:2. Картер — 10 (бол., Раст, Зукер), 34:12 — 1:3. Тэйвз — 6 (бол., Комфер, Маккиннон), 50:28 — 2:3. Картер — 11 (Дюмулин, Руведел), 52:51 — 2:4. Раст — 16 (п.в.), 59:41 — 2:5.

Вратари: Георгиев (55:01 — 59:41) — Джерри.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (11+9+10) — 45 (9+21+15).

Наши: Ничушкин (21.42/3/-1) — Малкин (15.01/2/0).

23 марта. Денвер. Ball Arena.