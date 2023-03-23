Аскаров признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Торонто» со счетом 2:1.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 33 и не пропустил ни одного броска в буллитной серии, став первой звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 41 матч в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 106 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.