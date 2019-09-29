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«Колорадо» и Рантанен согласовали контракт на 55 миллионов долларов

01:39
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Нападающий Микко Рантанен и «Колорадо» согласовали новый контракт. Как сообщил на своей странице в Twitter эксперт TSN Боб Макензи, соглашение будет рассчитано на 6 лет. За это время игрок заработает 55,5 миллиона долларов.

Сейчас Рантанен находится в статусе ограничено свободного агента. В прошлом сезоне нападающий набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 14 (6+8) баллами в 12 играх.

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