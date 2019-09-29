«Колорадо» и Рантанен согласовали контракт на 55 миллионов долларов

Нападающий Микко Рантанен и «Колорадо» согласовали новый контракт. Как сообщил на своей странице в Twitter эксперт TSN Боб Макензи, соглашение будет рассчитано на 6 лет. За это время игрок заработает 55,5 миллиона долларов.

Сейчас Рантанен находится в статусе ограничено свободного агента. В прошлом сезоне нападающий набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 14 (6+8) баллами в 12 играх.

Rantanen and COL agree to terms. 6 x $ 9.25M. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 28, 2019

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика