"Колорадо" без Варламова одержало победу над "Калгари"

"Колорадо" обыграло "Калгари" (3:2 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счет в серии стал: 3-1 в пользу "Эвеланш". В составе победителей отличился нападающий Джей Ти Комфер и дубль на счету форварда Микко Рантанена.

В составе "Флэймз" отметились нападающие Элиас Линдхольм и Дерек Райан.

Следующая встреча пройдет 20 апреля, начало – 05.00 (мск).

НХЛ

1/8 финала

"Колорадо Эвеланш" – "Калгари Флэймз" – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Линдхольм – 1 (бол., Джиордано), 23:25 – 0:1. Райан – 1 (Вялимяки, Ткачак), 46:58 – 0:2. Комфер – 2 (Колверт, Нието), 48:10 – 1:2. Рантанен – 2 (бол., Маккиннон, Бэрри), 57:10 – 2:2. Рантанен – 3 (Седерберг, Ландескуг), 70:23 – 3:2.

Вратари: Грубауэр – Смит.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 52 (15+17+14+6) – 37 (13+12+7+5).

Наши: Задоров (20.53/0/0) – -.

18 апреля. Денвер. Pepsi Center.

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