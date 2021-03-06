Гол Ничушкина в овертайме принес «Колорадо» победу над «Анахаймом»

«Колорадо» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Дакс» потерпели девятое поражение кряду.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хенрик — 5 (Ракелль), 19:50 — 0:1. Сильферберг — 5, 22:22 — 0:2. Ничушкин — 3 (Донской, Саад), 34:46 — 1:2. Саад — 7 (Джост, Ринуф), 37:23 — 2:2. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Саад), 62:45 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Гибсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+13+9+2) — 28 (9+9+9+1).

Наши: Ничушкин (15.00/7/+2) — -.

6 марта. Денвер. Ball Arena.