«Миннесота» переиграла «Аризону», Капризов сделал две голевые передачи

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Уайлд» одержали победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Теперь у него их 13 в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Зуккарелло — 4 (Капризов), 4:27 — 0:1. Хант — 1 (Гринуэй, Фолиньо), 13:18 — 0:2. Бьюгстад — 4 (Капризов, Зуккарелло), 14:27 — 0:3. Гринуэй — 4 (Фолиньо, Бродин), 25:08 — 0:4. Келлер — 8 (Истерли, Яльмарссон), 44:59 — 1:4. Фиала — 7, 58:46 — 1:5.

Вратари: Раанта — Кяхкенен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (6+12+7) — 27 (9+9+9).

Наши: Любушкин (13.27/1/-1) — Капризов (18.59/3/+1).

6 марта. Глендейл. Gila River Arena.