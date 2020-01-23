«Коламбус» обыграл «Виннипег», Куликов и Гавриков очков не набрали

«Коламбус» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Для «Джетс» это четвертое поражение кряду.

Российские игроки Владислав Гавриков и Дмитрий Куликов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Виннипег» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Эпплтон — 2 (Перро, Сбиса), 4:38 — 0:1. Джонс — 5 (Фолиньо, Дюбуа), 6:06 — 1:1. Коннор — 25 (Битетто, Сбиса), 17:06 — 1:2. Бьоркстранд — 15 (Дюбуа), 21:28 — 2:2. Пионк — 5 (бол., Уилер, Коннор), 35:33 — 2:3. Нюквист — 11 (бол., Дюбуа, Веренски), 37:55 — 3:3. Бьоркстранд — 16 (Джонс), 54:22 — 4:3.

Вратари: Мерзликинс — Броссуа (57:43).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (8+11+10) — 30 (10+7+13).

Наши: Гавриков (21.57/1/0) — Куликов (21.19/0/-1).

23 января. Коламбус. Nationwide Arena.