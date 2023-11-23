«Коламбус» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из 9 поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Коламбус» с 14 очками занимает 16-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке — 10 очков.