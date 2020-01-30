Клубы НХЛ проявляют интерес к Нестерову

В НХЛ интересуются защитником ЦСКА Никитой Нестеровым, сообщил журналист Spotrsnet Эллиотт Фридман в своей статье. Названия клубов он не уточнил.

Фридман уточнил, что есть информация о том, что хоккеист получит долгосрочный контракт в России. 26-летний Нестеров ранее выступал в НХЛ за «Тампу-Бэй» и «Монреаль» и отыграл 132 матча в НХЛ, набрав 33 (9+24) очка. В текущем сезоне у него 47 матчей и 18 (6+12) очков в КХЛ.