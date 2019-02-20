Киллорн забросил 100-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Алекс Киллорн отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Он удвоил преимущество своей команды. Для 29-летнего канадца это 100-я заброшенная шайба в североамериканской лиге.
That one’s a sweet one.– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 20 февраля 2019 г.
Congrats on 💯, @Akillorn19!! ⚡️ #TBLvsPHI pic.twitter.com/NGU4WzFrWL
2-0 Bolts now.– Right Wing, Shoots Left 🐔🍷 (@HILITINGHOCKEY) 20 февраля 2019 г.
Killorn#TBLvsPHI pic.twitter.com/QiMDJXdIVo
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