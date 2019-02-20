Киллорн забросил 100-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Алекс Киллорн отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Он удвоил преимущество своей команды. Для 29-летнего канадца это 100-я заброшенная шайба в североамериканской лиге.