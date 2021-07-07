Киллорн может сыграть в пятом матче серии против «Монреаля»
17:36
Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн может сыграть в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля», пишет в Twitter журналист Джо Смит.
Он участвовал в утренней тренировке. Однако его участие в игре остается под вопросом.
В первой игре канадец заблокировал бросок соперника и получил повреждение голеностопа.
В текущем плей-офф форвард «Лайтнинг» набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах.
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