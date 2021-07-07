Киллорн может сыграть в пятом матче серии против «Монреаля»

Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн может сыграть в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля», пишет в Twitter журналист Джо Смит.

Он участвовал в утренней тренировке. Однако его участие в игре остается под вопросом.

В первой игре канадец заблокировал бросок соперника и получил повреждение голеностопа.

В текущем плей-офф форвард «Лайтнинг» набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах.