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Киллорн может сыграть в пятом матче серии против «Монреаля»

17:36
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Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн может сыграть в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля», пишет в Twitter журналист Джо Смит.

Он участвовал в утренней тренировке. Однако его участие в игре остается под вопросом.

В первой игре канадец заблокировал бросок соперника и получил повреждение голеностопа.

В текущем плей-офф форвард «Лайтнинг» набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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