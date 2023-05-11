Киф остался доволен действиями «Торонто» в четвертом матче серии с «Флоридой»
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал игру своей команды в четвертом матче серии с «Флоридой» (2:1).
«Это был наш лучший матч в сезоне. С начала и до конца матча мы не расслаблялись. Игра была очень близкая, но наша самоотверженность и упорство при игре в обороне были лучшими за весь год. Это была невероятная работа наших ребят», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.
«Торонто» выиграл у «Флориды» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Мэйпл Ливз» сократили отставание в серии — 1-3. Пятая встреча состоится в пятницу, 12 мая. Начало — 23.00 по московскому времени.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|11.05
|02:00
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Флорида – Торонто
|1 : 2
|11.05
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|4 : 1
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