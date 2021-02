Кейн в 15-м сезоне в НХЛ набирает больше четырех очков за матч

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн 24 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ помог команде в серии буллитов обыграть «Коламбус» (6:5).

32-летний форвард записал в свой актив четыре (1+3) очка и вышел на восьмое место среди американцев по количеству сезонов, в которых хоккеисты набирали четыре и более очка за один матч. Для Кейна это 15-й сезон в НХЛ с таким результатом.

Лидирует в рейтинге бывший форвард «Айлендерс» и «Баффало» Пэт Лафонтейн, у которого 28 таких сезонов.

Patrick Kane (@NHLBlackhawks) recorded his 15th career regular-season game with 4+ points to move into a tie with Kevin Stevens for eighth place on the NHL's all-time list among U.S.-born players. #NHLStats pic.twitter.com/DYRmiTVLBg