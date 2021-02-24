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Ринне вышел на 20-е место в НХЛ по матчам без пропущенных шайб

06:24
Пекка Ринне. Фото nhl.com
Пекка Ринне. Фото nhl.com
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Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне 24 февраля вышел на 20-е место по матчам без пропущенных шайб в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

38-летний финн оставил ворота в неприкосновенности во встрече против «Детройта» (2:0). Для Ринне это 58-я встреча без пропущенных шайб, столько же у вратаря «Торонто» первой половины XX века Джона Росса Роача.

Лидирует в рейтинге канадский вратарь Мартин Бродер, у которого 125 матчей без пропущенных шайб.

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