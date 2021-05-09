Кевин Уикс претендует на должность помощника генерального менеджера «Рейнджерс»

Бывший голкипер клубов НХЛ, а ныне комментатор на телевидении Кевин Уикс хочет получить работу в хоккейном клубе. Он претендует на пост помощника генерального менеджера «Рейнджерс», сообщает журналист Адриан Дейтер.

В 2009 году Уикс стал первым темнокожим хоккейным экспертом на североамериканском телевидении. После завершения профессиональной карьеры он не работал в хоккейных клубах.

Ранее нью-йоркская команда уволила президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона. Пока их обязанности исполняет Крис Друри.