Овечкин стал инвестором американского женского футбольного клуба
17:01
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал инвестором команды «Вашингтон Спирит», выступающей в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL), сообщает ESPN.
Овечкин рассказал, что на это решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всем мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе», — сказал Овечкин.
35-летний россиянин провел 16 сезонов в составе «Вашингтон Кэпиталз». Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.
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