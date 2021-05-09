Овечкин стал инвестором американского женского футбольного клуба

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал инвестором команды «Вашингтон Спирит», выступающей в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL), сообщает ESPN.

Овечкин рассказал, что на это решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всем мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе», — сказал Овечкин.

35-летний россиянин провел 16 сезонов в составе «Вашингтон Кэпиталз». Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.