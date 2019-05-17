Кэссиди считает, что "Бостон" заслужил выход в финал Кубка Стэнли

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди прокомментировал победу в финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ​ над "Каролиной" (4-0). Специалист также заявил, что капитан команды защитник Здено Хара в ближайшее время вернется в строй.

– Я горжусь этими парнями, – приводит слова Кэссиди русскоязычный сайт НХЛ. – Особенно тем, как они сыграли сегодня. Мы заслужили право отправиться в финал Кубка Стэнли, обыграли три сильных команды. У нас остаются незаконченные дела – и это важная часть эмоций, которые мы сейчас испытываем. От этого момента нужно получить удовольствие, но также понимать, что нужно сделать еще четыре шага.

В этом серии мы сумели выиграть битву спецбригад в каждом из четырех матчей. И, конечно, Туукка Раск был чрезвычайно стабилен. Он не сыграл ни одного плохого матча.

Сегодня без Здено Хары нам было непросто выдавить форвардов соперника на периметр, но нужно отдать должное Крагу и Гржельчику. Они сумели держать под контролем всех габаритных нападающих "Каролины". Что касается Хары, то отдых должен помочь ему восстановиться. Думаю, что к первому матчу финала он будет готов.

В финале Кубка Стэнли "Бостон" встретится с победителем пары "Сан-Хосе" – "Сент-Луис"​ (2-1).

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