Кэмпбелл о поражении в серии с «Монреалем»: «Все закончилось худшим голом в моей карьере»
10:40
Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».
«Очень тяжело. Я просто думаю о том, как упорно сражалась наша команда. И все это закончилось худшим голом в моей карьере, это случилось в седьмой игре. Это неприемлемо. Команда рассчитывает, что я стану лучше. И я знаю, что могу быть намного более хорошим игроком, чем сейчас», — приводит слова Кэмпбелла русскоязычный сайт НХЛ.
«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/toronto-opyat-silno-razocharoval/c-325116088
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