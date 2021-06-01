Кэмпбелл о поражении в серии с «Монреалем»: «Все закончилось худшим голом в моей карьере»

Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

«Очень тяжело. Я просто думаю о том, как упорно сражалась наша команда. И все это закончилось худшим голом в моей карьере, это случилось в седьмой игре. Это неприемлемо. Команда рассчитывает, что я стану лучше. И я знаю, что могу быть намного более хорошим игроком, чем сейчас», — приводит слова Кэмпбелла русскоязычный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».