«Каролина» выпустила футболки в честь водителя, который сыграл в матче с «Торонто»

«Каролина» на официальном сайте запустила продажи футболок с именем Дэвида Эйрса.

42-летний водитель ледозаливочной машины помог «Каролине» обыграть «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, экстренно сыграв в воротах. «Каролина» потеряла из-за травм двух вратарей, поэтому Эйрс встал на ворота почти за 9 минут до конца второго периода и до финальной сирены отразил восемь бросков из десяти.

По итогам матча Эйрс стал первой звездой игровой недели НХЛ, а губернатор Северной Каролины готов сделать его почетным гражданином штата.