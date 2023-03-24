Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 94 очка и идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Каролина» идет на второй строчке — 100 очков.