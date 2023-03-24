«Вашингтон» разгромил «Чикаго». Овечкин набрал 2 очка

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«Вашингтон» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Кэпиталз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей.