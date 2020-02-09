«Каролина» победила «Вегас», Свечников отметился передачей

«Каролина» в гостях обыграла «Вегас» в серии буллитов (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ураганы» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 20 минут, за которые нанес два броска, провел 4 силовых приема и сделал результативную передачу. Также он забросил решающий буллит в послематчевой серии. На его счету в этом сезоне 51 (22+29) очко в 55 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Каролина» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0, 0:1)

Голы: Пачоретти — 24 (Теодор, Холден), 13:26 — 1:0. Меррилл — 2 (Каррье, Шмидт), 14:35 — 2:0. Терявяйнен — 12 (Ахо, Свечников), 19:31 — 2:1. Теодор — 8 (Смит, Штястны), 20:59 — 3:1. Ахо — 30 (Терявяйнен, Гардинер), 41:19 — 3:2. Стивенсон — 11 (мен.), 42:17 — 4:2. Хаула — 12 (бол., Гардинер), 44:16 — 4:3. Флери — 3 (Макгинн, Эдмундсон), 50:48 — 4:4. Нечас — 14 (бол., Гардинер, Хаула), 53:58 — 4:5. Икин — 4 (Так, Шмидт), 56:07 — 5:5.

Победный буллит: Свечников.

Вратари: Флери — Раймер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (13+9+12+4) — 34 (7+13+12+2).

Наши: — - Свечников (19.32/2/-1).

9 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.