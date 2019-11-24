«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал два очка

«Каролина» выиграла у «Флориды» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей гол и результативную передачу записал в свой актив российский форвард Андрей Свечников.

«Каролина» набрала 29 очков и на данный момент занимает четвертое место на Востоке. У «Флориды» столько же очков и пятая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

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