«Каролина» готова сразу продлить контракт с Котканиеми

«Каролина» готова продлить контракт с нападающим Йеспери Котканиеми. В клубе просто ждут, повторит ли «Монреаль» их оффершит, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее «Каролина» сделала контрактное предложение финну — на один год и 6,1 миллиона долларов.

Теперь у «Монреаля» есть время до 4 сентября, чтобы либо повторить это предложение, либо получить за нападающего, находящегося в статусе ограниченно свободного агента, компенсацию от «Харрикейнз» в виде права выбора в первом и третьем раундах драфта.

Отметается, что 21-летний финн может сразу продлить контракт с «Ураганами» на более скромных финансовых условиях, чем сумма оффершита.

«Монреаль» задрафтовал Котканиеми в 2018 году под общим третьим номером. В общей сложности он сыграл 171 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, заработав в них 62 (22+40) балла за результативность и еще 12 (9+3) в 29 играх плей-офф.