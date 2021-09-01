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«Колорадо» пригласил на просмотр защитника Джека Джонсона

22:54
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34-летний защитник Джек Джонсон приглашен на просмотр в «Колорадо», сообщает CapFriendly.

В прошлом сезоне американец провел из-за травмы только 13 матчей в составе «Рейнджерс». На его счету 1 гол и показатель полезности «-5».

За карьеру он также играл за «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Питтсбург». Всего в лиге Джек Джонсон сыграл 950 матчей и набрал 303 (71+232) очка при показателе полезности «-119».

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Иван Шитик все материалы автора

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