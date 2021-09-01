«Колорадо» пригласил на просмотр защитника Джека Джонсона

34-летний защитник Джек Джонсон приглашен на просмотр в «Колорадо», сообщает CapFriendly.

В прошлом сезоне американец провел из-за травмы только 13 матчей в составе «Рейнджерс». На его счету 1 гол и показатель полезности «-5».

За карьеру он также играл за «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Питтсбург». Всего в лиге Джек Джонсон сыграл 950 матчей и набрал 303 (71+232) очка при показателе полезности «-119».