«Колорадо» пригласил на просмотр защитника Джека Джонсона
22:54
34-летний защитник Джек Джонсон приглашен на просмотр в «Колорадо», сообщает CapFriendly.
В прошлом сезоне американец провел из-за травмы только 13 матчей в составе «Рейнджерс». На его счету 1 гол и показатель полезности «-5».
За карьеру он также играл за «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Питтсбург». Всего в лиге Джек Джонсон сыграл 950 матчей и набрал 303 (71+232) очка при показателе полезности «-119».
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