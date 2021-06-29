У НХЛ осталось меньше месяца, чтобы принять решение по участию игроков на Олимпиаде

Национальная хоккейная лига (НХЛ) имеет серьезные опасения по поводу целесообразности участия своих игроков в Олимпийских играх 2022 года. Лига должна принять окончательное решение до 23-24 июля, когда должен быть представлен проект календаря на следующий сезон, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.