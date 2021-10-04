Капризов проведет первый предсезонный матч в составе «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в состав на контрольный матч против «Колорадо». Это будет для него дебютом в предсезонке, сообщает журналист Майкл Руссо в Twitter.

«Это просто машина. Он прекрасно выглядит на тренировках. Очень хочу посмотреть, как их тройка проявит себя. На тренировках они смотрятся просто здорово. Теперь посмотрим на них в игре», — отметил главный тренер «Уайлд» Дин Эвансон.