Капризов проведет первый предсезонный матч в составе «Миннесоты»

#mnwild lines for tonight vs. #avs appear to be:



Kaprizov-Eriksson Ek-Zuccarello (Foligno accidentally on first rush, but nice try)

Greenway-Hartman-Foligno

Rask-Gaudreau-Fiala

Boldy-Sturm-Bjugstad



Goligoski-Spurgeon

Brodin-Dumba

Kulikov-Benn



Kahkonen