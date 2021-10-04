«Эдмонтон» на планирует вести переговоры о новом контракте с главным тренером до окончания сезона

Действующий контракт главного тренера «Эдмонтона» Дэйва Типпетта с клубом истекает следующим летом. Однако пока «Ойлерз» не планируют вести с ним переговоры и намерены дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение, сообщает The Athletic.

Типпетт пришел в «Эдмонтон» в 2019 году, когда подписал контракт на три года. Зарплата тренера составляет 2,75-3 миллиона долларов за сезон.

Под руководством 60-летнего специалиста клуб два раза выходил в плей-офф, но оба раза не мог преодолеть барьер первого раунда.

До «Эдмонтона» Типпетт много лет работал в «Далласе» и «Аризоне («Финиксе»).