«Эдмонтон» на планирует вести переговоры о новом контракте с главным тренером до окончания сезона
20:13
Действующий контракт главного тренера «Эдмонтона» Дэйва Типпетта с клубом истекает следующим летом. Однако пока «Ойлерз» не планируют вести с ним переговоры и намерены дождаться окончания сезона, прежде чем принимать решение, сообщает The Athletic.
Типпетт пришел в «Эдмонтон» в 2019 году, когда подписал контракт на три года. Зарплата тренера составляет 2,75-3 миллиона долларов за сезон.
Под руководством 60-летнего специалиста клуб два раза выходил в плей-офф, но оба раза не мог преодолеть барьер первого раунда.
До «Эдмонтона» Типпетт много лет работал в «Далласе» и «Аризоне («Финиксе»).
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