Голкипер «Вегаса»: «Я не хочу что-то разрушать или идти против кого-то войной. Но также не собираюсь молчать»
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер подтвердил, что его ждет встреча с представителями НХЛ после серии резких сообщений, которые он оставил в социальных сетях.
«У меня уже прошла встреча с представителями Профсоюза игроков. Все было нормально. Теперь со мной хотят пообщаться в офисе лиги. Я просто настаиваю, что НХЛ нужны некоторые перемены. И продолжаю стоять на своем. Моя задача — добиться диалога.
Я не хочу что-то разрушать или идти против кого-то войной. Но также не собираюсь молчать», — заявил швед в интервью Daily Faceoff.
По словам голкипера, в одном из клубов лиги хоккеистам выдают бензодиазепины — психоактивные вещества со снотворным, седативным и анксиолитическим (уменьшение тревожности) действием, а также амбиен — лекарство для сна.
«Я говорю об этих вещах, так как в своей жизни столкнулся со многими проблемами. И не раз был близок к смерти из-за всяких таблеток и остальной дряни.
Да, игроки ответственны за то, что они употребляют. Но нужно понимать, что умом 19-летнего юноши очень просто манипулировать. Врачи видели, в каком состоянии я оказался, видели медицинские отчеты, но это их все равно не останавливало.
Многим игрокам дают «просто таблетки для сна». Но никто не объясняет их возможные побочные эффекты и вред для организма», — заключил Ленер.
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