Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Вегас» (4:3). Все трое были выбраны из состава победившей команды.

Первой звездой встречи признан нападающий Юэль Эрикссон Эк, оформивший дубль. Второй звездой стал российский форвард Кирилл Капризов, который в начале третьего периода реализовал большинство. Замкнул тройку защитник Карсон Соуси, отметившийся голом.