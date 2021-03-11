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Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»

05:54
11 марта. «Миннесота» — «Вегас» — 4:3. Кирилл Капризов забросил шайбу. Фото nhl.com
11 марта. «Миннесота» — «Вегас» — 4:3. Кирилл Капризов забросил шайбу. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Вегас» (4:3). Все трое были выбраны из состава победившей команды.

Первой звездой встречи признан нападающий Юэль Эрикссон Эк, оформивший дубль. Второй звездой стал российский форвард Кирилл Капризов, который в начале третьего периода реализовал большинство. Замкнул тройку защитник Карсон Соуси, отметившийся голом.

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