Гол Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Вегас»

«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Голден Найтс» потерпели второе кряду поражение, «Уайлд» выиграли вторую встречу подряд.

В начале второго периода большинство реализовал российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 7-й в этом сезоне.

«Вегас» лидирует Западном дивизионе. «Миннесота» идет на 3-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Голы: Эрикссон Эк — 9, 0:19 — 1:0. Коглан — 1 (Руа), 1:42 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Бьюгстад), 41:18 — 2:1. Эрикссон Эк — 10 (Гринуэй, Фолиньо), 45:54 — 3:1. Соуси — 1 (Штурм, Ро), 47:41 — 4:1. Коглан — 2 (Мартинес, Стивенсон), 54:00 — 4:2. Коглан — 3 (Теодор, Стоун), 57:50 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Флери (Томпсон, 48:21, 54:37 — 55:50, 55:57 — 56:26, 57:27 — 57:50, 58:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+8+14) — 27 (6+9+12).

Наши: Капризов (17.23/4/0) — -.

11 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.