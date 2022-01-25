Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалнм» (8:2) 24-летний форвард отметился двумя результативными передачами. При этом Капризов набрал сотое очко (44 гола + 56 передач) в карьере в НХЛ. На это ему потребовалось 92 матча. По скорости достижения этой отметки среди действующих игроков НХЛ он уступил только россиянам Евгению Малкину (89 матчей) и Александру Овечкину (77), а также канадцу Сидни Кросби (80). Столько же (92 матча) потребовалось нападающему Коннору Макдэвиду.

Первой звездой дня признан нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук, отдавший пять голевых передач во встрече с «Сент-Луисом» (7:1).

Третьей звездой назван форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры снайперской гонки, обогнав Александра Овечкина (29 шайб).