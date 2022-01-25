Шестеркин: «Да, мне нравятся буллиты. Напряжения никакого не было»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) прокомментировал серию буллитов.

«Да, мне нравятся буллиты. Это лотерея — кому больше повезет, тот и переиграет, — сказал Шестеркин на пресс-конференции. — Напряжения никакого не было. Джонатан Куик — сильный вратарь, за которым я тоже в детстве следил. Он показывает очень высокий уровень, было приятно выиграть у него в серии буллитов».

Напомним, Шестеркин отразил 34 броска из 36 и был признан первой звездой матча. Кроме того, он побеил рекорд 50-летней давности.