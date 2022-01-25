Игровой день в НХЛ: Капризов выбил сотню, а Шестеркин установил еще один рекорд «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2.
Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00).
Штраф: 29 — 33.
Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6).
Наши: Капризов (18.33/2/0), Куликов (17.26/0/+1) — Романов (19.38/0/-2).
25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Глядя на нынешний «Монреаль», даже не верится, что эта команда в прошлом сезоне играла в финале Кубка Стэнли. Дела у «Канадиенс» настолько плохи, что в текущем чемпионате они одержали всего пять побед. Тем не менее проигрывать можно по-разному. Сегодня коллектив Доминика Дюшарма был беспощадно размазан в Миннесоте, а «дикари» повторили клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за матч.
Удивительно, что в такой волшебный для хозяев вечер не забил Кирилл Капризов, однако это не помешало россиянину отметиться двумя результативными передачами и продлить свою очковую серию до девяти матчей подряд. На этом отрезке форвард набрал сумасшедшие 17 (7+10) баллов и в своей 92-й игре в НХЛ достиг отметки в 100 (44+56) очков. Только Евгений Малкин, Сидни Кросби и Александр Овечкин выбивали заветную сотню быстрее Кирилла.
Капризов готов без устали попадать в лучшие хайлайты каждого игрового дня, а сегодня этот парень закружил своими фирменными спринтами всю оборону «Монреаля». В Twitter даже пошутили, что россиянин едва не вызвал на площадке торнадо. «Миннесоте» крупно повезло выцепить такой талант, да еще в пятом раунде драфта. Осенние разговоры о том, что Кириллу переплатили, теперь выглядят крайне неуместно. По крайней мере, на данный момент.
Вечер рекордов в Нью-Йорке
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Крайдер — 30 (бол., Фокс, Панарин), 19:58 — 1:0. Лизотт — 6 (Андерсон, Мур), 31:55 — 1:1. Иафалло — 13 (бол., Копитар, Кемпе), 39:21 — 1:2. Гудроу — 8 (Панарин, Строум), 54:15 — 2:2.
Победный буллит: Фокс.
Вратари: Шестеркин — Куик.
Штраф: 10 — 21.
Броски: 30 (3+12+10+5) — 36 (11+12+11+2).
Наши: Панарин (23.05/5/0) — -.
25 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Рейнджерс» продолжают радовать своих болельщиков, а в последних десяти матчах команда одержала семь побед. Сегодня «бродвейцы» провалили старт встречи, позволили «Лос-Анджелесу» слишком много и уступили по броскам в первом периоде 3-11, но все это не выглядит катастрофой, когда в воротах Игорь Шестеркин. Российский голкипер провел очередной шикарный матч и одержал в нынешнем сезоне 20-ю победу. Игорю хватило всего 26 игр, чтобы достичь такой отметки, и это является новым клубным рекордом. Кроме того, он парировал четыре буллита в послематчевой серии и был признан первой звездой встречи.
Памятным матч получился и для Криса Крайдера, который первым из всех игроков в этом чемпионате забил 30 голов и впервые в своей карьере вообще добрался до такой отметки. Американский нападающий проводит удивительный сезон, а по количеству шайб в большинстве (73) в клубной истории сегодня он обошел даже Марка Мессье. На данный момент Крайдер — лучший снайпер чемпионата.
Артемий Панарин мог забить во втором матче подряд, но после эффектного прохода попал в перекладину. Тем не менее форвард отметился двумя голевыми передачами и реализовал буллит в послематчевой серии. Благодаря сегодняшней встрече Панарин переместился на 19-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян (518) и обошел по этому показателю Александра Семина.
А вот для Брендана Лемье возвращения на некогда родной «Мэдисон-сквер-гарден» не получилось. Вместо того чтобы наслаждаться аплодисментами в свой адрес от болельщиков «Рейнджерс», форвард «Лос-Анджелеса» уже на первых минутах матча отправил головой в борт Райна Лингдрена и получил удаление до конца встречи. Поностальгировать у канадца не очень получилось.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|42
|13
|29
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|39
|21
|18
|44
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|25
|17
|52
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
|25.01
|03:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 5
|25.01
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|0 : 1
|25.01
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 Б
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 3
|25.01
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|8 : 2
|25.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|7 : 1
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 0
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06