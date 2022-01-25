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Сегодня, 08:45

Игровой день в НХЛ: Капризов выбил сотню, а Шестеркин установил еще один рекорд «Рейнджерс»

Нападающий «Миннесоты» Капризов набрал сотое очко в НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Очередные достижения российских хоккеистов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2.
Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00).
Штраф: 29 — 33.
Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6).
Наши: Капризов (18.33/2/0), Куликов (17.26/0/+1) — Романов (19.38/0/-2).
25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Глядя на нынешний «Монреаль», даже не верится, что эта команда в прошлом сезоне играла в финале Кубка Стэнли. Дела у «Канадиенс» настолько плохи, что в текущем чемпионате они одержали всего пять побед. Тем не менее проигрывать можно по-разному. Сегодня коллектив Доминика Дюшарма был беспощадно размазан в Миннесоте, а «дикари» повторили клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за матч.

Александр Овечкин (слева). «Самый сильный удар в голову, который я пропускал». Овечкин сломал маску вратарю, но не смог ему забить

Удивительно, что в такой волшебный для хозяев вечер не забил Кирилл Капризов, однако это не помешало россиянину отметиться двумя результативными передачами и продлить свою очковую серию до девяти матчей подряд. На этом отрезке форвард набрал сумасшедшие 17 (7+10) баллов и в своей 92-й игре в НХЛ достиг отметки в 100 (44+56) очков. Только Евгений Малкин, Сидни Кросби и Александр Овечкин выбивали заветную сотню быстрее Кирилла.

Капризов готов без устали попадать в лучшие хайлайты каждого игрового дня, а сегодня этот парень закружил своими фирменными спринтами всю оборону «Монреаля». В Twitter даже пошутили, что россиянин едва не вызвал на площадке торнадо. «Миннесоте» крупно повезло выцепить такой талант, да еще в пятом раунде драфта. Осенние разговоры о том, что Кириллу переплатили, теперь выглядят крайне неуместно. По крайней мере, на данный момент.

Вечер рекордов в Нью-Йорке

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Крайдер — 30 (бол., Фокс, Панарин), 19:58 — 1:0. Лизотт — 6 (Андерсон, Мур), 31:55 — 1:1. Иафалло — 13 (бол., Копитар, Кемпе), 39:21 — 1:2. Гудроу — 8 (Панарин, Строум), 54:15 — 2:2.
Победный буллит: Фокс.
Вратари: Шестеркин — Куик.
Штраф: 10 — 21.
Броски: 30 (3+12+10+5) — 36 (11+12+11+2).
Наши: Панарин (23.05/5/0) — -.
25 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» продолжают радовать своих болельщиков, а в последних десяти матчах команда одержала семь побед. Сегодня «бродвейцы» провалили старт встречи, позволили «Лос-Анджелесу» слишком много и уступили по броскам в первом периоде 3-11, но все это не выглядит катастрофой, когда в воротах Игорь Шестеркин. Российский голкипер провел очередной шикарный матч и одержал в нынешнем сезоне 20-ю победу. Игорю хватило всего 26 игр, чтобы достичь такой отметки, и это является новым клубным рекордом. Кроме того, он парировал четыре буллита в послематчевой серии и был признан первой звездой встречи.

Памятным матч получился и для Криса Крайдера, который первым из всех игроков в этом чемпионате забил 30 голов и впервые в своей карьере вообще добрался до такой отметки. Американский нападающий проводит удивительный сезон, а по количеству шайб в большинстве (73) в клубной истории сегодня он обошел даже Марка Мессье. На данный момент Крайдер — лучший снайпер чемпионата.

Артемий Панарин мог забить во втором матче подряд, но после эффектного прохода попал в перекладину. Тем не менее форвард отметился двумя голевыми передачами и реализовал буллит в послематчевой серии. Благодаря сегодняшней встрече Панарин переместился на 19-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян (518) и обошел по этому показателю Александра Семина.

А вот для Брендана Лемье возвращения на некогда родной «Мэдисон-сквер-гарден» не получилось. Вместо того чтобы наслаждаться аплодисментами в свой адрес от болельщиков «Рейнджерс», форвард «Лос-Анджелеса» уже на первых минутах матча отправил головой в борт Райна Лингдрена и получил удаление до конца встречи. Поностальгировать у канадца не очень получилось.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Нью-Джерси 40 15 25 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 42 13 29 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 39 21 18 44
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 25 17 52
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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25.01 03:00
Бостон – Анахайм
 3 : 5
25.01 03:00
Вашингтон – Вегас
 0 : 1
25.01 03:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 Б
25.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 3
25.01 04:00
Миннесота – Монреаль
 8 : 2
25.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 7 : 1
25.01 05:00
Колорадо – Чикаго
 2 : 0
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И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
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