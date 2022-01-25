Каменский о 100 очках Капризова в НХЛ: «Это большой результат»

Каменский поздравил Капризова с сотым набранным очком в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым отметки в 100 набранных очков за карьеру в НХЛ.

«Это большой результат персонально для хоккеиста. Кирилл — молодец, так держать. Надо наращивать и радовать нас, зрителей, болельщиков и самого себя», — сказал Каменский «СЭ».

В матче с «Монреалем» (8:2) российский форвард отдал две результативные передачи и был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Теперь на счету 24-летнего Капризова 44 гола и 56 передач в 92 матчах.